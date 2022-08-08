إيرفن بطل «كلاسيك صيف العين للشطرنج»

المصدر: العين - البيان

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توج الدولي الفلبيني فرانسيس إيرفن بلقب بطولة الشطرنج الكلاسيك ضمن منافسات مهرجان صيف العين الدولي للشطرنج الذي نظمه نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بمشاركة كبيرة من لاعبي الجاليات والدول العربية والخليجية والأسيوية ولاعبي ولاعبات نادي العين. شارك في بطولة الشطرنج الكلاسيك 50 لاعباً ولاعبة من 10 دول هي الهند والفلبين ومصر والبحرين وسلطنة عمان وسوريا واليمن وفلسطين وإريتريا والإمارات.

حضر حفل الختام وتوج الفائزين، أحمد النعيمي نائب المدير التنفيذي للشؤون الفنية ومدير الأنشطة والمسابقات بنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية.

و‎حصد الدولي الفلبيني فرانسيس إيرفن كأس المركز الأول والميدالية الذهبية برصيد 6.5 نقاط وحل في المركز الثاني الدولي اليمني زايد المنصوري برصيد 6 نقاط بينما فاز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية الدولي الهندي محمد راجا برصيد 5.5 نقاط.

وفازت الإماراتية لاعبة نادي العين أستاذة الاتحاد الدولي وديمة الكلباني بجائزة أفضل لاعبة وفاز لاعب نادي العين غيث سعيد النعيمي بجائزة أفضل لاعب إماراتي وحصدت أمل فاضل الشامسي جائزة أفضل لاعبة إماراتية. وحصد سعيد الجابري جائزة أفضل لاعب عيناوي وفازت اليازية حميد الحوسني بجائزة أفضل لاعبة عيناوية.

تولى رئاسة حكام البطولة الحكم الدولي الإماراتي أحمد النعيمي وعاونه الحكم الفيدرالي المصري أحمد عادل والحكمة موزة المعمري من الإمارات والحكم نيلمان من الفلبين.

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