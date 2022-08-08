مدرب طائرة مصر السابق يكشف تفاصيل واقعة مؤسفة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف الهولندي جيدو فيرمولين مدرب منتخب مصر السابق للكرة الطائرة، عن تفاصيل واقعة مؤسفة بطلها الاتحاد المصري للعبة.

وأكد فيرمولين أنه تفاجأ برحيله عن قيادة الفراعنة، بعد شهرين فقط من التعاقد معه وقبل أيام من المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط.

وقال جيدو خلال تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يذاع على قناة صدى البلد الفضائية: "قبلت العودة لتدريب منتخب مصر بعد أن تواصل معي ياسر قمر رئيس الاتحاد، وكان الاتحاد لديه خطة للفترة المقبلة، ووافقت على العرض لهذا السبب".

وتابع: "كنت أعد الفريق لبطولة البحر المتوسط، والاتحاد طلب مني ضم عدداً من اللاعبين ليسوا ضمن اهتماماتي وحاولوا الضغط من خلال المساعدين، كانوا يتحدثوا معي عن لاعبين بأعينهم لضم أسماء واستبعاد أخرى".

وتابع: "رئيس الاتحاد وأمين عام الاتحاد وبعض الأفراد في الاتحاد كانوا يتدخلوا في اختياراتي، ليس من المهم أن اقول أسماء اللاعبين ولكن أعتقد ان المدرب هو من يختار وليس الاتحاد".

وواصل: "تم إجباري على وضع بعض اللاعبين في قائمة المنتخب، وكانت هناك الكثير من المواقف الغريبة التي تحدث معي".

وأردف: "عندما أخطر اللاعبين باختيارهم للمنتخب يتم مفاجئتي بالإعلان عن قائمة أخرى بخلاف الذين قررت ضمهم".

وبسؤاله عن حقيقة إجباره على ضم نجل أحد المسؤولين قال فيرمولين: "نعم قاموا بكل شيء لإجباري على ضم هذا اللاعب، ولكن أبلغتهم أنه ليس جيداً بالصورة الكافية ليلعب مع المنتخب المصري، لديه موهبة نعم ولكن عليه أن يثقلها".

وكان ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة قال في تصريحات سابقة، أن من ضمن أسباب رحيل فيرمولين طريقة معاملته السيئة للاعبين المصريين، ورد المدرب الهولندي على تصريحات رئيس الاتحاد، قائلاً: "هو أمر سخيف للغاية، لم يحدث إطلاقاً معاملتي للاعبين بشكل سيء مثلما قيل".

وأتم فيرمولين، قائلاً: "أجبروني على ضم لاعب عمره 27 عامًا بمركز صانع الألعاب وليس شابًا كما يشاع، قمت بتدريبه منذ ثلاث سنوات وأعلم جيداً أنه لا يصلح لمنتخب مصر، وهو ليس مستقبل الفريق كما يقولون، تفاجأت برحيلي وعندما تواصل معي الاتحاد أبلغني أن القرار بناءً على رغبة وزير الرياضة واللجنة الأولمبية".

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