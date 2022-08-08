الروسية سامسونوفا تحرز لقب دورة واشنطن الدولية للتنس على حساب كانيبي

المصدر: أ ف ب

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توجت الروسية ليودميلا سامسونوفا بطلة لدورة واشنطن الدولية في كرة المضرب بفوزها على الاستونية كايا كانيبي 4-6 و6-3 و6-3 في المباراة النهائية أمس الأحد.

واللقب هو الثاني لسامسونوفا في مسيرتها بعد أن توجت بطلة في دورة برلين العام على الماضي.

في المقابل، فشلت كانيبي في إحراز لقبها الخامس والأول منذ 9 سنوات وتحديدا منذ تتويجها في دورة بروكسل العام 2013.

ونجحت ساسمسونوفا (23 عاماً) في تخطي 3 لاعبات مصنفات من بين الست الأوليات في الدورة في طريقها الى اللقب، بعد تخطيها بطلة فلاشينغ ميدوز البريطانية ايما رادوكانو والبلجيكية ايليز مرتنز أيضاً.

كانت المرة الثانية التي تلتقي فيها اللاعبتان وجها لوجه وسبق لسامسونوفا ان تغلبت على الأستونية البالغة 37 عاماً في الدور الأول من بطولة ويمبلدون الانجليزية العام الماضي.

كسرت كانيبي إرسال منافستها مرة واحدة في المجموعة الاولى لتفوز بها.

وفي الثانية، تقدمت سامسونوفا 4-3 من خلال كسر إرسال منافستها ثم فازت بالشوطين التاليين لتفرض ثالثة حاسمة.

وتكرر السيناريو في المجموعة الثالثة التي انتهت بفوز الروسية 6-3 لتنهي المباراة في ساعة و44 دقيقة.

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