ألميدا بطل «نهائية» طواف بورغوس

المصدر: (بورغوس - البيان)

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فاز جواو ألميدا من فريق الإمارات بالمركز الأول في المرحلة النهائية من جولة بورغوس، والتي أقيمت على مسار جبلي بطول 170 كم انتهاء في جبل لاغوناس دي نايلا. وقدَّم ألميدا أداء قوياً تمكَّن بفضله من تقليص الفارق بينه وبين منافسيه من فريق إينيوس-غرينادييرز، قبل أن يتمكن من تجاوزهم للتقدُّم وانتزاع المركز الأول في السباق.

وبفضل أدائه القوي على مسافة التسلق، تقدَّم ألميدا في مراكز التصنيف العام النهائي للجولة ليحل في المركز الثاني متأخراً بفارق 35 ثانية عن منافسة بافل سيفاكوف (إينيوس-غرينادييرز) الذي تصدر التصنيف. وبذلك يكون فريق الإمارات قد سجَّل فوزه الثامن والثلاثين في هذا الموسم.

وقال جواو ألميدا: «سار كل شيء بشكل طيب في السباق، وتمكنت أخيراً من تحقيق فوز مميز بعد المصاعب التي واجهتها في الأشهر القليلة الماضية».

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