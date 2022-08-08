ميرزا بطل من ذهب في «ألعاب قونية»

المصدر: قونية ـ أحمد جمال الدين

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استمر منتخبنا الوطني للدراجات في تقديم عروضه المشرفة ونتائجه الإيجابية في غمار النسخة الخامسة من ألعاب التضامن الإسلامي في مدينة قونية التركية خلال الفترة من 9 إلى 18 أغسطس الجاري بمشاركة 6000 رياضي من 56 دولة يتنافسون في 24 رياضة من خلال 483 مسابقة بحضور 2000 متطوع، إذ تمكن «أيقونة» الدراجات الإماراتية يوسف ميرزا من حصد الذهبية الثانية للإمارات في الدورة بمسابقة المضمار فئة النقاط التي أقيمت على مضمار قونية للدراجات برصيد 38 نقطة، ونجح أحمد المنصوري في الفوز بالميدالية البرونزية في ذات الفئة برصيد 16 نقطة، وحصد الإيراني بهنام أريان المركز الثاني والميدالية الفضية.

وارتفع رصيد الإمارات في الدورة مع نهاية اليوم الثالث من المنافسات إلى 3 ميداليات ملونة بواقع ذهبيتين وبرونزية جاءت جميعها عن طريق منتخب الدراجات بعد الميدالية الذهبية التي حصدها أحمد المنصوري كذلك في اليوم الافتتاحي بسباق الاسكراتش فئة المضمار، ليعزز موقعنا في جدول الترتيب العام في المركز الثاني خلف جمهورية كازاخستان المتصدرة برصيد 6 ميداليات بواقع 3 ذهبيات وفضية و3 برونزيات، فيما جاءت أوزبكستان في المركز الثالث برصيد 5 ميداليات بواقع ذهبية وفضيتين وبرونزيتين.

وشهد السباق تنسيقاً مشتركاً بين الثنائي المتفاهم يوسف ميرزا وأحمد المنصوري بذل خلاله الأخير جهوداً كبيرة للحفاظ على حظوظ زميله في اقتناص الميدالية الذهبية باسم الإمارات في المنافسة القوية التي كانت سجالاً أغلب الفترات بين الـ18 متسابقاً؛ ليحسم ميرزا المركز الأول ويصعد برفقة أحمد المنصوري على منصة التتويج التي شهدت على تتويج اثنين من أبطال الإمارات في رياضة الدراجات.

كما شاركت شيخة عيسى في مسابقة المضمار فئة النقاط للسيدات محققة المركز الـ11، فيما توجت الأوزبكية أولغا زابيلينسكايا بالميدالية الذهبية برصيد 58 نقطة، ومواطنتها يانينا كوسكوفا بالفضية برصيد 53 نقطة، فيما فازت الكازاخستانية بالميدالية البرونزية سفيتلانا باتشينكو برصيد 14 نقطة.

وأكد يوسف ميرزا دراج منتخبنا الوطني أهمية تحديد الأهداف قبل خوض كل استحقاق والعمل على تحقيقه، مشيراً إلى أن سباق النقاط بفئة المضمار كان قوياً للغاية وشهد تخطيطاً ممتازاً من قبل الجهاز الفني للمنتخب وقال: سباقات المضمار لها طابع خاص واستطعت برفقة زميلي الذي أود أن أشكره على جهوده المخلصة التي أسفرت عن حصد الميداليتين الذهبية والبرونزية في هذا السباق، ونحن فخورون بتحقيق ثاني ميدالية ذهبية عن طريق الدراجات وللإمارات في تاريخ مشاركاتها بالدورة بشكل عام، وكذلك سعداء بحجم التخطيط والتنظيم كمنتخب متكامل يسعى دائماً لتحقيق الأفضل ويسير على النهج المطلوب، من خلال أجندة مشاركات حافلة واتحاد منظم يعمل دائماً على إعداد رياضييه بصورة جيدة وتخطيط سليم.

وأوضح ميرزا أن جميع الدول المشاركة أصبحت الآن مترقبة لمشاركات الإمارات في السباقات المتبقية بالدورة، مما سيضاعف الضغوط علينا في المرات المقبلة وقال: «بعد حصد 3 ميداليات في سباقات المضمار بفئتي الاسكراتش والنقاط، ستتجه الأنظار إلينا في سباق الامنيوم الذي سنحاول حصد المركز الأول فيه، ولكن لن تكون المنافسة سهلة خاصة وأننا شاركنا في جميع السباقات على عكس بعض الدول التي حصلت على فترات راحة أكثر، إضافة إلى وجود الدراج الكبير زكاروف من كازاخستان وغيره من الدراجين المميزين من الدول الأخرى، وكذلك فإن سباق الامنيوم يتضمن 4 سباقات مختلفة أهمها السباق الأخير الذي يحدد بشكل كبير بطل المسابقة وهو سباق النقاط».

وأشار أحمد المنصوري إلى أنه قد حدد مع زميله يوسف ميرزا الهدف من السباق قبل المشاركة حيث كان يطمح في حصد الميداليتين الذهبية والفضية وأضاف «أبارك للدراج يوسف ميرزا الميدالية الذهبية المستحقة وسعيد كذلك بإضافة ثاني ميدالية لي في الدورة، ومن تابع السباق سيلاحظ قوة المنافسة حتى اللحظات الأخيرة خاصة في ظل وجود 4 محترفين بفريق استانا، وكل ذلك ثمرة الإعداد الجيد في معسكر إيطاليا الذي سبق الدورة وتم خلاله التركيز على جميع الجوانب الفنية».

مفاصل

وكشف عبد الله سويدان المدير الفني لمنتخبنا الوطني للدراجات عن أن أحمد المنصوري قام بدور بارز في «مفاصل» سباق النقاط بالمضمار، إذ قدم أداءً قوياً فتح من خلاله المجال ليوسف ميرزا للتألق والتتويج بالميدالية الذهبية وقال: شهد سباق النقاط جهوداً مضاعفة من قبل الثنائي يوسف ميرزا وأحمد المنصوري بعد أن سعى الأخير لتهيئة جميع الظروف للدراج يوسف ميرزا، مما منحهم الأفضلية لنيل هذا التتويج.

منافسات

ويستكمل منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية اليوم منافساته بدورة ألعاب التضامن الإسلامي بقونية، حيث يشارك كل من يوسف ميرزا وأحمد المنصوري في مسابقة الامنيوم للرجال، فيما تشارك شيخة عيسى بمشاركة الامنيوم للسيدات.

كما يصل اليوم إلى قونية منتخبنا الوطني لرفع الأثقال ويضم كلاً من الشيخ خالد منتصر القاسمي، وأحمد مصطفى ضمن فئة الشباب، واللاعبتين مي المدني وعلياء البستكي، تمهيداً للمشاركة في الدورة يوم الـ11 من الشهر الجاري.

مشاركة

وشاركت المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية في اجتماع الجمعية العمومية الـ11 للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي الذي عُقد اليوم في مدينة قونية التركية على هامش دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة، واستعرض الحضور خلال الاجتماع العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع منها عرض تقرير مجلس إدارة الاتحاد عن الفترة السابقة، وعرض تقرير مدير دورة ألعاب التضامن الإسلامي بقونية، وعرض التعديلات المقترحة في النظام الأساسي للاتحاد.

وافتتح الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي أعمال الاجتماع بكلمة أكد خلالها على القيم السامية التي تميّز الاتحاد والتي تدعو إلى تعزيز أواصر التآخي والمحبة بين رياضيي الدول الأعضاء.

وشهد الاجتماع توقيع بروتوكول عاصمة العالم الإسلامي قونية 2022 بين الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ومحمد محرم كساب أوغلو وزير الرياضة التركي.

كما شهد الاجتماع استعراض تقرير مجلس إدارة الاتحاد عن الفترة السابقة، وعرض تقرير مدير دورة ألعاب التضامن الإسلامي بقونية، وعرض التعديلات المقترحة في النظام الأساسي للاتحاد.

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