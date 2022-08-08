عودة منتخب الجودو الذهبي من كازاخستان

المصدر: (نور سلطان - البيان)

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عادت للبلاد فجراً من كازاخستان بعثة منتخبنا الوطني للجودو بعد المشاركة الإيجابية الناجحة في بطولة آسيا للجودو لأبطال النخبة التي اختتمت مساء أول من أمس في مدينة نور سلطان في كازاخستان بمشاركة 17 دولة، واحتل فيها منتخبنا المركز الخامس في الترتيب العام لمنتخبات آسيا والأول عربياً.

وفاز منتخبنا بذهبية تحت 100 كجم وبرونزية تحت 81 كجم، والمركز الخامس في وزنين والسابع في وزن واحد، بعدما تصدر منتخب اليابان المركز الأول بكل جدارة، ثم منتخبات منغوليا، وأوزبكستان وكازاخستان رابعاً بذهبية واحدة لكل منهم كرصيد منتخبنا الذي احتل المركز الخامس على حساب منتخبات آسيوية عريقة في مجال اللعبة، والذي يعد إنجازاً جديداً يضاف لسجل إنجازاته الخارجية التي تحققت مؤخراً.

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