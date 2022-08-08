سيدات الرجبي يتقلدن برونزية سباعيات آسيا

المصدر: جاكرتا - العوضي النمر

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تقلد منتخب الرجبي للسيدات الميداليات البرونزية لبطولة سباعيات كأس آسيا التي اختتمت مساء أمس في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، بعد أن حقق الفوز على إندونيسيا صاحب الأرض بنتيجة 24 مقابل 7 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، فيما نال منتخب سنغافورة الميداليات الذهبية وكأس المركز الأول بعد أن تفوق على الهند الوصيف وصاحب الميداليات الفضية بنتيجة 17 مقابل 5.

وقام قيس الظالعي رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي والدكتور دديك موكريانتو رئيس الاتحاد الإندونيسي وعدد من رؤساء الاتحادات المشاركة، بتسليم الكأس والميداليات على الفرق الفائزة، كما تم تسليم منتخب سنغافورة للرجال كأس البطولة للمستوى الثاني، ونال منتخب كازاخستان الميداليات الفضية، ليسدل الستار على بطولة شهدت منافسات ومستويات وأفرزت البطولة عن منتخبات سيكون لها شأن كبير على مستوى اللعبة خلال الفترة المقبلة، نظراً لكونها تضم لاعبين صغار السن وموهوبين.

ونقلت فوزية فريدون عضو مجلس إدارة اتحاد الرجبي مشرفة المنتخب للاعبات عقب التتويج تحيات الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس، والتهنئة بالفوز بالميداليات البرونزية في أكبر تجمع قاري للعبة. وقالت فوزية فريدون: كان في الإمكان أفضل مما تحقق، حيث كنا نتطلع للفوز باللقب، ولكن الفريق تأثر ببعض الغيابات لعناصر مؤثرة إضافة إلى ظهور منتخبات قوية في البطولة مثل سنغافورة والهند، ومع ذلك نقول إن اللاعبات لم يقصرن وقدمن مستوى طيباً.

واعتبر محمد سلطان الزعابي أن ما حققه منتخب السيدات بالحصول على المركز الثالث يعتبر إخفاقاً، مقارنة بالفوز بالمركز الثاني في البطولة الماضية، قائلاً: تم إعداد الفريق بشكل جيد خلال الفترة التي سبقت البطولة، سعياً للفوز باللقب، ولكن غابت 3 لاعبات من أصحاب الخبرة والمؤثرين بالفريق مما كان له الأثر على الأداء خلال البطولة، وهذا لا يقلل من جهد اللاعبات الذين قدمن مستوى طيباً رغم ظروف ابتعاد بعض اللاعبات وعدم مرافقتهن للفريق وكذلك إصابة بعض اللاعبات خلال البطولة.

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