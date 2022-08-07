نتائج متميزة لشطرنج الإمارات في تشيناي

المصدر: تشيناي - البيان

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يقترب الأولمبياد العالمي للشطرنج رقم 44 والذي يقام حالياً بمدينة تشيناي الهندية من خط النهاية، وتواصل بعثة منتخب الإمارات النتائج المتميزة بفوز منتخب الرجال في مباراتين متتاليتين في الجولتين السادسة والسابعة بعدما تغلب على منتخب كوت ديفوار وعلى كوستاريكا، وتصدر المشهد عبد الرحمن الطاهر الذي يقدم مستويات جيدة في الأولمبياد، وأضاف إلى رصيده الدولي 30 نقطة حتى الآن، فيما فاز منتخب السيدات على موزمبيق بعد خسارته من مالدوفيا.

ويتبقى لمنتخب الرجال مواجهة اليابان بعد خسارته من اسكتلندا في الجولة الثامنة، فيما يلعب منتخب السيدات مع اليابان بعد خسارته في الجولة الثامنة أمام أستراليا، ولا زالت الطموحات قائمة في عودة البعثة من الهند بنتائج مشرفة على مستوى الرجال والسيدات بالفوز في آخر جولتين من الحدث العالمي.

حضر المباريات تريم مطر تريم رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، والذي مثل الإمارات في انتخابات اتحاد غرب آسيا الذي فاز برئاسته ظافر عبد الأمير رئيس الاتحاد العراقي، كما شارك رئيس الاتحاد اجتماعات الكونجرس الدولي وانتخابات الاتحاد الدولي التي جرت على هامش الأولمبياد، واحتفظ فيها الروسي أركادي برئاسة الاتحاد الدولي.

وقالت خلود الزرعوني رئيسة البعثة: «كافة الأمور تسير في الاتجاه الصحيح ومنتخبنا على مستوى الرجال والسيدات يقدم مستويات متميزة وسط هذا الكم الكبير من اللاعبين من مختلف دول العالم، وكان حضور رئيس الاتحاد بمثابة دفعة معنوية كبيرة للاعبين واللاعبات، ونطمح أن نواصل النتائج المتميزة في آخر جولتين».

وأشارت إلى أن تواجد لاعبي ولاعبات الإمارات في هذا المحفل العالمي الكبير يعد مكسباً كبيراً للشطرنج الإماراتي، وهناك مكاسب أخرى من المشاركة في مقدمتها الاحتكاك مع مدارس مختلفة في أجواء تنافسية على أعلى مستوى، بجانب أننا نطمح في حصول لاعبينا على عدد من النقاط التي تضاف إلى تصنيفهم الدولي".

انتخابات

وكانت الاجتماعات الانتخابية لمناطق قارة آسيا للشطرنج التي عقدت في مركز المؤتمرات الدولي في مدينة تشيناي الهندية (مدراس سابقاً)، وترأسها هشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، مساء أول من أمس، بحضور ممثلي 50 دولة، قد فاز فيها العراقي ظافر عبد الأمير مظلوم برئاسة المنطقة الأولى لدول غرب آسيا برصيد 8 أصوات مقابل 4 أصوات لمنافسه الأردني سامي السفاريني، وذلك بحضور رؤساء وممثلي 12 اتحاداً من أصل 13 دولة في منطقة غرب آسيا، وذلك بحضور تريم مطر، رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج.

أشرف على إجراء الانتخابات الدكتور رشيد العنزي، المستشار القانوني للاتحاد الآسيوي، وكاستو أبوندو المدير التنفيذي.

وفي انتخابات المنطقة الثانية لدول جنوب آسيا، فاز شهاب الدين من بنغلاديش برئاسة المنطقة على حساب رئيس اتحاد سريلانكا ويجيسوريا، بينما فاز حسن تورديالييف من أوزبكستان بالتزكية برئاسة المنطقة الثالثة دول شمال ووسط آسيا لكونه المرشح الوحيد.

وفاز البرلماني الإندونيسي الأستاذ الكبير أوتوت أديانتو برئاسة المنطقة الرابعة دول شرق آسيا، بينما فازت أبيجال من الصين برئاسة المنطقة الخامسة.

وشهدت انتخابات المنطقة السادسة دول شبه القارة الأسترالية وجنوب المحيط الهادي منافسة شرسة ومتكافئة بين جيمي كونرو من أستراليا وشون برس من نيوزيلندا، حيث تعادلا في عدد الأصوات وتم تأجيل الانتخابات إلى شهر ديسمبر المقبل في الإمارات ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية الانتخابية للاتحاد الآسيوي للشطرنج مع تكليف الرئيس الحالي للمنطقة بول سبيلر بتسيير أمور المنطقة حتى موعد إجراء الانتخابات.

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