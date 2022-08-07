200000 دولار جوائز «مواجهة الأبطال» الإلكترونية

المصدر: دبي - البيان

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بعد النجاح الكبير لموسم لعبة «مواجهة الأبطال» الربيعي الأول باكراً هذا العام، كشفت «إي سبورت الشرق» الأوسط عن تفاصيل الموسم المقبل من دوري مواجهة الأبطال الاحترافية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بموسمها الخريفي مع شركة «Moonton Technology» المحدودة.

مع جوائز إجمالية تصل إلى 200.000 دولار، سينطلق موسم «MPL MENA 2022» الخريفي بمرحلته الابتدائية السبت المقبل ويستمر حتى 24 من سبتمبر المقبل، حيث تتأهل بعد ذلك أفضل الفرق العربية لمرحلة النهائيات التي ستقام بين 7 أكتوبر وحتى 15 أكتوبر.

ستشهد المرحلة الابتدائية مواجهة 8 من أفضل فرق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مباريات من نمط «الأفضل من 3 جولات» عبر أسابيع المنافسة، مع انتقال أفضل 4 منهم لاحقاً إلى النهائيات.

من المتوقع أن يكون موسم MPL MENA 2022 الخريفي أضخم حدث رياضات إلكترونية للعبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى الآن، مع كوكبة من أفضل الفرق المشاركة.

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