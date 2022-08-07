«عطلتنا غير» الحمرية.. يوم ممتع في «سكي دبي»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حظي منتسبو ملتقى الحمرية الصيفي «عطلتنا غير»، برحلة ممتعة، إلى «سكي دبي»، ضمن آخر أيام الأسبوع الثالث من الملتقى المنظم برعاية مجلس الشارقة الرياضي.

واستمتع المشاركون في «عطلتنا غير» بالألعاب الثلجية المتنوعة في «سكي دبي»، التي تمزج بين الترفيه والمغامرة وسط أجواء فريدة ومميزة.

وأكد المهندس علي المهيري، رئيس اللجنة المنظمة للملتقى، أن هذه الرحلة تأتي ضمن سياسة اللجنة، الرامية إلى تنوع أنشطة «عطلتنا غير» بين ما هو ترفيهي وثقافي ورياضي.

وأشار المهندس المهيري إلى أن لجنة «عطلتنا غير» في الحمرية، تأخذ بعين الاعتبار في برامجها، الأهداف التي وضعها مجلس الشارقة الرياضي حتى يكون الملتقى فسحة ترفيهية وتثقيفية لناشئة المنطقة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز