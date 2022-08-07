نجاح كبير لـ«جري سيتي سنتر الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

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نظم مجلس الشارقة الرياضي أول من أمس النسخة الأولى من جري سيتي سنتر الشارقة الداخلي ضمن أنشطة صيف الشارقة الرياضي «عطلتنا غير»، والتي شهدت الفعالية إقبالاً مميزاً بمشاركة 200 متسابق من الجنسين بالتعاون مع القدرة للخدمات الرياضية وسيتي سنتر الشارقة، ضمن حرص المجلس على استمرار الفعاليات الرياضية والمجتمعية التي تتلاءم مع الأجواء وتحفيز فئات المجتمع على ممارسة الرياضة بشكل دائم باعتبارها أسلوب حياة، حيث حضر الفعالية وتوج الفائزين في مختلف الفئات سعيد علي العاجل الخبير الرياضي.

وجاءت النتائج في السباقات كالتالي: في 500 كلم للفئة المفتوحة رجال فاز كريستيان شوكانوف بالمركز الأول وتلاه حمدان ناصر الحمداني، فيما حل براين جوسيب ثالثاً، أما على مستوى فئة السيدات فقد جاءت ديميرا ساولاني في المركز الأول وتلتها آنيا رانجيز في المركز الثاني.

أما في سباق 3 كلم لفئة المواطنين فاز طلال الشامسي بالمركز الأول وتلاه مكتوم أمين في المركز الثاني وحصل عبد الرحمن أحمد على المركز الثالث، وفي ذات السباق للفئة المفتوحة للرجال فاز نادر إسماعيل بالمركز الأول، فيما حصل إبراهيم الخزرجي على المركز الثاني وتلاهما فهد السعدي في المركز الثالث، وفي فئة المواطنات فازت علياء الشامسي بالمركز الأول وعلياء إبراهيم بالمركز الثاني ومريم السويدي بالمركز الثالث، وعلى مستوى فئة السيدات حصلت ليديا ستالين على المركز الأول وأسميتا جانيش على المركز الثاني ونهى السوسي على المركز الثالث.

أما في سباق فئة 6 كلم في فئة المواطنين فقد فاز يوسف الشحي بالمركز الأول وعمار علي بالمركز الثاني ومحمد عادل النعيمي بالمركز الثالث، أما في فئة المواطنات فقد فازت هدى العوضي بالمركز الأول، وفي الفئة المفتوحة للرجال فاز هونج باي بالمركز الأول وديريك تورمي بالمركز الثاني وعبد الله محبيني بالمركز الثالث، أما في فئة السيدات فقد حصلت ماريا سوشوفيتش على المركز الأول وكيم تورمي على المركز الثاني وماريانا شتيل في المركز الثالث.

وأشاد سعيد علي العاجل بتميز الحدث الذي أقيم للمرة الأولى كسباق جري داخلي في سيتي سنتر الشارقة وحاز على تفاعل المشاركين الذين أثروا الفعالية بالمشاركة والإقبال المميز، وكانت على مستوى التطلعات في ظل التفاعل الإيجابي ومثلت حلقة نجاح جديدة من الفعاليات الرياضية المجتمعية للمجلس في العام الحالي، كما أنها تقام مواكبة مع صيف الشارقة الرياضي والاهتمام بمختلف فئات المجتمع من مختلف الأعمار، مما يؤكد حرص المجلس على ممارسة الرياضة واستثمار الفرص وأوقات الفراغ لإقامة أي فعالية رياضية مجتمعية وتقديم الدعم وجميع المتطلبات لتعزيز نجاحها، وتقدم بالشكر للمؤسسات والجهات الراعية والداعمة للحدث والتي أسهمت في نجاحه.

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