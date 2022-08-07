"الإمارات للدراجات" يفوز بالمرحلة النهائية لجولة بورجوس

المصدر: وام

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فاز البرتغالي جواو ألميدا من فريق الإمارات للدراجات الهوائية بالمركز الأول في المرحلة النهائية من جولة بورجوس، والتي أقيمت على مسار جبلي بطول 170 كم انتهاء في جبل لاجوناس دي نايلا .

وقدَّم ألميدا أداء قوياً تمكَّن بفضله من تقليص الفارق بينه وبين منافسيه من فريق إينيوس-جرينادييرز، قبل أن يتمكن من تجاوزهم للتقدُّم وانتزاع المركز الأول في السباق ليسجل فريق الإمارات فوزه الـ38 في هذا الموسم.

وبفضل هذا الأداء القوي، تقدَّم ألميدا في مراكز التصنيف العام النهائي للجولة ليحل في المركز الثاني متأخراً بفارق 35 ثانية عن منافسة بافل سيفاكوف /إينيوس-غرينادييرز/ الذي تصدر التصنيف.

وقال ألميدا : " مضى كل شيء بشكل طيب في السباق، وتمكنت أخيراً من تحقيق فوز مميز بعد المصاعب التي واجهتها في الأشهر القليلة الماضية، إذ لم يكن أدائي على المستوى المطلوب، وواجهت العديد من الصعوبات لاستعادة لياقتي " .

وأضاف: " كانت سباقات الأسبوع مهمة لنا، وشعرت في المرحلة النهائية بأنني قد استعدت لياقتي وانطلقت لتحقيق الفوز.. أتطلع الآن للمشاركة في جولة إسبانيا بعد أسبوعين، وجاء الفوز ليعزز ثقتي بنفسي وبإمكاناتي قبيل انطلاق الجولة .. سأحظى حالياً بقسط من الراحة، قبل أن أشارك في آخر جلسات التدريب قبل انطلاق جولة إسبانيا".



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