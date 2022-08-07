سيدات الرجبي في المربع الذهبي لسباعيات جاكرتا

المصدر: جاكرتا – العوضي النمر

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تأهل منتخب الإمارات لسيدات الرجبي إلى نصف نهائي سباعيات كأس آسيا المقامة على ملاعب القرية الأولمبية بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، ليلاقي سنغافورة أول المجموعة الثانية في المربع الذهبي في المباراة المقرر إقامتها صباح اليوم، فيما يتقابل منتخب الهند أول المجموعة الأولى مع إندونيسيا ثاني المجموعة الثانية، ويلعب الفائزان في مباراة النهائي التي تقام مساء اليوم.

وحقق منتخبنا الوطني للسيدات الفوز على غوام بنتيجة 17 مقابل 10 في افتتاح البطولة أمس، وعاد ليحقق الفوز الثاني بتغلبه على منغوليا 31 دون مقابل.

وظهر الإجهاد وبعض الإصابات على لاعبات منتخبنا خلال المباراة الأخيرة أمام الهند الذي يتميز لاعباته بالسرعة العالية، مما مكن المنتخب الهندي من تحقيق الفوز بنتيجة 21 دون مقابل.

زيادة الثقة

وعبر مدرب الفريق باولو برليني عن سعادته بتأهل المنتخب إلى المربع الذهبي، بعدما اكتسب الثقة بالفوز في المباراة الافتتاحية على غوام، وزادت ثقة اللاعبات بأنفسهن بعد مواصلة الفوز على مانغوليا في المباراة الثانية، وقال برليني: هذا الفوز يسهم في رفع الروح المعنوية للاعبات، وزيادة إصرارهن على المنافسة على لقب البطولة.

وشهد انطلاقة بطولة سباعيات آسيا للرجبي قيس الظالعي رئيس الاتحاد الآسيوي، ومحمد سلطان الزعابي أمين عام اتحاد الإمارات وفوزية فريدون عضو مجلس الإدارة مشرفة منتخبات الفتيات.

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