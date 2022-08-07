جودو الإمارات يعانق الذهب في كازاخستان

المصدر: نور سلطان - البيان

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توج منتخبنا الوطني للجودو بذهبية وبرونزية بطولة آسيا للجودو لأبطال النخبة التي اختتمت مساء أمس في مدينة نور سلطان في كازاخستان بمشاركة 17 دولة من بينها 5 منتخبات عربية كان منتخبنا في صدارة ترتيبها العام، بعدما انفرد منتخب اليابان بصدارة الترتيب العام للبطولة برصيد 5 ميداليات ذهبية وفضيتين.

وجاءت صدارة منتخبنا العربية الآسيوية مع عزف النشيد الوطني ورفع علم الدولة بفوز اللاعب زافر كوسوف بذهبية وزن تحت 100 كجم على الذهبية بفوزه على اللاعب الكازاخستاني صاحب الأرض والضيافة والجمهور اسلام اوزباييف، فيما حصل منتخبنا على المركز الخامس، وشارك ناصر التميمي في مراسم التتويج الختامية.

وكان لاعب منتخبنا باشو نوجزاري فاز في اليوم الأول ببرونزية تحت 81 كجم على حساب القرغيزي فلاديمير، حيث كان التفوق للاعبنا بعد أن خسر فرصة الذهبية إثر خسارته من اللاعب الياباني اساكي تاكشي في ربع النهائي.

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