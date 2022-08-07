زهرة تحطم الرقم الإماراتي بألعاب التضامن الإسلامي

المصدر: قونية – أحمد جمال الدين

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اختتمت زهرة حسين لاعبة منتخبنا الوطني للدراجات مسابقة المطاردة الفردية بمنافسة المضمار بالمركز الـ12 بزمن قدره 4:06.496 دقائق، محطمة بذلك رقم الدولة الذي حققته صفية الصايغ في البطولة العربية بزمن 4:12 دقائق. وأنهى منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية اليوم الثاني من منافسات المضمار فئة المطاردة الفردية التي أقيمت على مضمار قونية للدراجات ضمن فعاليات النسخة الخامسة من ألعاب التضامن الإسلامي بمدينة قونية التركية بمشاركة 6000 رياضي، وتشارك الإمارات فيها بـ53 رياضياً.

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