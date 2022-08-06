عمومية عربي اليد غير العادية تبحث اعتماد النظام الاساسي

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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عقدت الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد العربي لكرة اليد اجتماعها بنظام الاتصال المرئي عن بعد “زووم” برئاسة سعادة فاضل علي النمر وئبس الاتحاد العربي لليد وحضور نبيل محمد بن عاشور النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي لكرة اليد في الخامسة من مساء اليوم السبت الموافق 6 أغسطس 2022 وذلك لمنافشة واعتماد النظام الأساسي للاتحاد العربي لكرة اليد.

وقد مثل اتحاد الإمارات لكرة اليد في هذا الاجتماع كل من ناصر سالم الحمادي - الأمين العام، وعدنان فرج الشامسي - عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة القانونية.

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