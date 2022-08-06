سلة قطر تحرز لقب خليجي الشباب

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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حقق المنتخب القطري لقب بطولة الخليج للشباب لكرة السلة تحت 18 سنة بعد فوزه في المباراة النهائية التي أقيمت مساء السبت بصالة نادي الوصل على نظيره السعودي بنتيجة 75-51 بعد مباراة بسط فيها حامل اللقب سيطرته منذ وقت مبكر، ليظفر بالكأس والميداليات الذهبية فيما ذهب المركز الثاني والميداليات الفضية للمنتخب السعودي.

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع نجح المنتخب البحريني في الفوز بالميداليات البرونزية بعد تغلبه على نظيره الكويتي بنتيجة 55-45، وبعد نهاية المباراة النهائية تم تتويج الفائزين بحضور اللواء "م" إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للعبة وسالم المطوع الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة السلة، وعدد من المسؤولين في البعثات المشاركة.

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