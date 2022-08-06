زهرة حسين تحقق رقما قياسيا إماراتيا في سباق المضمار للدراجات بدورة التضامن الإسلامي

المصدر: وام

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واصل منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية عروضه القوية والمميزة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي ، المقامة حاليا بمدينة قونية التركية، وحققت زهرة حسين لاعبة منتخبنا رقما قياسيا وطنيا جديدا اليوم السبت من خلال مسابقة المطاردة الفردية بمنافسة المضمار.

جاء ذلك في اليوم الثاني من منافسات المضمار فئة المطاردة الفردية، على مضمار قونية للدراجات، حيث اختتمت زهرة حسين المسابقة في المركز الـ12 بزمن وقدره 4:06.496 دقيقة، محطمة بذلك الرقم القياسي الإماراتي، الذي حققته زميلتها صفية الصايغ بالبطولة العربية بزمن 4:12 دقيقة.

وكان أحمد المنصوري لاعب منتخبنا الوطني للدراجات زين مشاركات الفريق في اليوم الأول من هذه الفعاليات بإحراز الميدالية الذهبية الأولى للإمارات في تاريخ مشاركاتها بدورات ألعاب التضامن الإسلامي. وتوج المنصوري أمس بالذهبية في مسابقة الاسكراتش بفئة المضمار.

وشارك بفئة الرجال في منافسات اليوم كل من سيف الكعبي ووليد النقبي، وحل الأول في المركز الـ18 محققاً زمناً بلغ 4:41.913 دقيقة، وسجل الثاني 4:46.526 دقيقة في المركز الـ21.

وتابعت المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية جانباً من السباقات بحضور بطي أحمد العبدولي مدير الوفد المشارك في الدورة.

وتقام فعاليات هذه النسخة من 9 إلى 18 أغسطس الحالي بمشاركة 6000 رياضي من 56 دولة يتنافسون في 24 رياضة من خلال 483 مسابقة فيما افتتحت منافسات الدراجات مبكرا.

وأكدت زهرة حسين على استفادتها من خوض السباق في ثاني مشاركة خارجية لها، حيث سعت لتقديم أفضل ما لديها وسط تواجد 17 لاعبة من أفضل المشاركات في هذه المسابقة.

وقالت: سعيدة بتحطيم رقم الدولة واعتبر مشاركتي في هذا المحفل محطة إعداد قوية؛ خاصة مع اقتراب البطولة الآسيوية للمضمار في تايلاند ثم البطولة العربية للدراجات في مصر خلال سبتمبر المقبل.. سجلت رقماً ليس ببعيد عن أصحاب المراكز الأولى برغم أنها ثاني مشاركة خارجية لي، وأصبح لدي الدافع لتحسين رقمي في المستقبل طالما تواجدت العزيمة والإرادة لتحقيق ذلك.

وأكد وليد النقبي على أنه حقق المطلوب في بداية المشاركة بسباق المضمار برغم أن تخصصه في مسابقة الطريق. وقال: شاركت في سباق جديد بالنسبة لي ولكنني حققت نتيجة طيبة كونها المنافسة الأولى في هذا التخصص. أطمح في تحسن زمني بسباق المضمار في المرات القادمة، خاصة وأن جميع البطولات خلال الفترة المقبلة في هذه المسابقة، ولازالت لدينا الفرصة لتحقيق المزيد في سباقات النقاط، كما سنسعى لحصد ميداليات ملونة في سباق الطريق الذي يبدأ يوم الخميس المقبل ويشهد مشاركتنا في سباق الطريق وسباق الطريق ضد الساعة.

ويستكمل منتخبنا غداً منافسات المضمار ضمن مسابقة النقاط ويمثلنا في فئة الرجال كل من يوسف ميرزا، وأحمد المنصوري، وتخوض شيخة عيسى منافسات ذات المسابقة لفئة السيدات، ويسعى اللاعبون لإضافة ميدالية جديدة في الدورة بعد الذهبية التاريخية للمنصوري.

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