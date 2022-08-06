شباب الإمارات للمواي تاي جاهز لبطولة العالم

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد ياسر سالم الساعدي رئيس بعثة منتخبنا الوطني للشباب تحت 17 سنة للمواي تاي استعدادهم للمشاركة في بطولة العالم للمواي تاي للبراعم والناشئين والشباب التي تقام في عاصمة ماليزيا كوالالمبور خلال الفترة من 9 إلى 21 أغسطس الحالي.

وقال: يختتم منتخب شباب الإمارات للمواي تاي معسكره في كوالالمبور غداً قبل الانتقال لفندق إقامة الوفود المشاركة بعد غدٍ وفي مقدمتها منتخبات مصر والمغرب وماليزيا وروسيا وبلاروسيا وغيرها من المنتخبات القوية التي وصلت كوالالمبور للمشاركة في للبطولة التي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للمواي تاي IFMA، والتي تتضمن العديد من البرامج الثقافية والاجتماعية والندوات الرياضية.

يذكر أن بعثة منتخبنا الوطني تحت 17 سنة للمواي تاي التي تمثل الصف الثالث، تضم 26 فرداً برئاسة ياسر سالم الساعدي وتضم المدير الفني عمر علي والجهاز الفني المكون من سانيت سامات، وباريوات وعادل جواد والإداري جبريل أبوسنينة والمرافقة آية بنت شهرة و19 لاعباً ولاعبة من مختلف المراحل العمرية والأوزان المختلفة وهم: راكان أحمد، محمد بلال، حارب البلوشي، عزيز الحمادي، محمد كريم الشعري، منصور المنصوري، عصام أيمن، أحمد وسيم كناكري، زيد طارق، بشار أحمد، جاسر أحمد عبد الحفيظ، محمد طارق المهيري، عبدالله الشحي، أحمد الظاهري، محمد جفلة، رافي رمزي، سلامة الجنيبي، تايم سلام، ومصطفى صخر.

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