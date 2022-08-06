اعتماد التوقيت الإلكتروني في الدراجات

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

جدد اتحاد الإمارات للدراجات شراكته مع شركة القدرة للخدمات الرياضية والخاصة بالتوقيت الإلكتروني واستخراج النتائج لسباقات الموسم، مع اعتماد نظام التوقيت الإلكتروني على كل المشاركين أندية وفرق الهواة الرجال وتحت 23 سنة، في خطوة تطويرية جديدة يسعى الاتحاد من خلالها إلى زيادة الدقة والسرعة في استخراج النتائج لكل المشاركين.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر اتحاد الدراجات بالشارقة بحضور ياسر الدوخي الأمين العام لاتحاد الدراجات فاتشيه زادوريان المدير الفني للاتحاد ومن جانب الشركة بدر الزرعوني، عمر سليمان، وناصر البناي، وجاءت خطوة تجديد التعاقد بعد الموسم الماضي الذي شهد اعتماد نظام التوقيت الإلكتروني وساهم كثيراً في تطوير السباقات.

وأكد الأمين العام للاتحاد ياسر الدوخي، سعادته بتجديد تعاقد الاتحاد مع الشركة، مشيراً إلى أن الجديد هذا الموسم هو اعتماد نظام الشرائح الإلكترونية الشخصية الخاصة بنظام التوقيت الإلكتروني للاعبي الأندية وفرق الهواة المشاركة في السباقات، وأضاف الدوخي، إن الاتحاد فتح باب التسجيل للموسم الجديد وسيكون على الدراجين ضرورة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، إضافة إلى التأمين مع شركة دبي الوطنية، كما يجب شراء الشريحة الإلكترونية الخاصة بكل لاعب للموسم كاملاً وتكون لمرة واحدة، وذلك عن طريق التواصل مع اتحاد الدراجات ومعرفة كل الخطوات.

ومن جانبه أكد بدر الزرعوني نائب المدير العام للشركة عن سعادته بتجديد الشراكة مع اتحاد الدراجات في خطوة مهمة ستساهم بالتأكيد في الارتقاء بالسباقات من حيث الدقة والسرعة في استخراج النتائج، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة للسباقات تقوم بعمل كبير، خصوصاً مع كثرة السباقات واعتماد التوقيت الإلكتروني لكل المشاركين سيساهم في زيادة أعداد المشاركين وتطوير اللعبة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز