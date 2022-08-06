كأس آسيا لسباعيات الرجبي تنطلق بجاكرتا اليوم

المصدر: جاكرتا - العوضي النمر

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تنطلق صباح اليوم منافسات بطولة سباعيات كأس آسيا للرجبي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا بمشاركة 12 منتخباً للرجال والسيدات من بينهم منتخب الإمارات للرجبي للسيدات، الذي يلعب اليوم مباراتين في دور المجموعات، ويشهد افتتاح البطولة قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي وعدد من كبار المسؤولين عن اللعبة في إندونيسيا والدول المشاركة.

وأدى منتخب الإمارات للرجبي مرانه صباح أمس على الملعب الذي ستقام عليه البطولة في القرية الأولمبية الرياضية بجاكرتا تحت إشراف المدرب باولو برلين ومساعداه يوسف شاكر وفيلاد اورلاندو، حيث تم التركيز على رفع معدل اللياقة البدنية وطريقة اللعب التي سيخوض بها الفريق البطولة، وظهرت جميع اللاعبات بمستوى طيب ومعنويات عالية، وفي بداية المران حض محمد سلطان الزعابي الأمين العام لاتحاد الإمارات للرجبي وفوزية فريدون عضو مجلس الإدارة مشرفة المنتخب، اللاعبات على الظهور المشرف خلال منافسات البطولة وبذل أقصى جهد خلال المباريات من أجل تحقيق اللقب، وأكدا على ثقتهما التامة بقدرة وإمكانيات اللاعبات وأنهن يملكن إمكانيات فنية عالية تمكنهن من المنافسة على اللقب الآسيوي. ويضم المنتخب مجموعة من اللاعبات المتميزات، وعلى رأسهن شوق أهلي وفاطمة البلوشي ومهرة انقليا، وتم استبعاد اللاعبة فرح العزري بسبب إصابتها، ويشارك في البطولة 7 منتخبات آسيوية هي: «إندونيسيا، سنغافورة، منغوليا، الإمارات، الهند، جوام، النيبال». ونقلت فوزية فريدون للاعبات تحيات الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس، ودعمهن لتقديم مستويات طيبة خلال البطولة، وحضهن على الظهور المشرف والحرص على السلوك الرياضي واتباع التعليمات التي توجه لهن من المدربين والإداريين، والحرص على بذل أقصى الجهد، وتحقيق الإنجاز المنتظر والعودة بكأس البطولة.

استعداد جيد

وقالت فوزية فريدون: إن المنتخب استعد جيداً للبطولة الآسيوية قبلها بثلاثة أشهر بقيادة المدرب ابولو بيرلني ومساعدة فيلادلفيا أولاندو ويوسف شاكر، وكثف المنتخب الوطني من تدريباته خلال الأسابيع الماضية. وظهرت الروح المعنوية المرتفعة لدى اللاعبين.

وأضافت: إن المنتخب الإماراتي بدأ تدريباته فور وصوله مباشرة على الرغم من طول فترة الرحلة من أجل التعود على الأجواء قبل انطلاق المنافسات الرسمية، وأكدت أن المنتخب سيسعى إلى تحقيق لقب البطولة.

نشاط مكثف

من جهة أخرى عقد قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي اجتماعات عدة مع مسؤولي اللعبة في القارة الآسيوية لبحث سبل الارتقاء باللعبة، كما التقى رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي مع مارسيانو نورمان رئيس المجلس الرياضي في إندونيسيا بحضور الدكتور دديك موكريانتو رئيس الاتحاد الأندونيسي للرجبي، حيث تم بحث سبل التعاون فيما بينهم بما يخدم اللعبة وتطورها.

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