«تنس الإمارات» إلى فيتنام للمشاركة في كأس ديفيز

المصدر: دبي - البيان

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أعلن اتحاد الامارات للتنس عن مشاركة المنتخب الوطني للرجال في بطولة كأس ديفيز للتنس للمجموعة الثالثة، والتي تقام في دولة فيتنام، والتي تنطلق يوم غدٍ وتستمر حتى 14 الجاري.

وغادر المنتخب أمس لخوض المنافسات، والتي يشارك فيها منتخبات الإمارات والسعودية وسوريا وماليزيا والأردن وباسفيك اوشينيا وإيران والبلد المستضيف فيتنام.

بعثة

ويترأس بعثة منتخب الإمارات محمود خليفة البلوشي عضو مجلس الإدارة ومسؤول لجنة المنتخبات، وتضم البعثة المدرب محمود نادر إضافة إلى ثلاثة لاعبين هم عبد الرحمن الجناحي وعبدالله عدنان وعبدالله إسحاق، ويغيب قائد المنتخب عمر بهروزيان عن البطولة بعد تعرضه لإصابة.

تحضير

وأكد ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس أن المنتخب استعد للبطولة في معسكر خارجي أقيم في إسبانيا لمدة ستة عشر يوماً تمهيداً للمشاركة المقبلة، كما وتم توفير جميع سبل الاستعداد للبطولة، مبيناً أن الثقة عالية بلاعبي المنتخب لتقديم مستويات فنية طيبة وتحقيق النتائج المرجوة، ومثنياً على الروح الرياضية العالية للاعبين أثناء مراحل الاستعدادات للمشاركة في البطولة المقبلة.

وقال مدير المنتخب محمود البلوشي: البطولة ستكون قوية بمشاركة فرق ولاعبين جيدين واستعداداتنا جيدة للمشاركة في المنافسات، ويتمتع منتخبنا بمزيج من لاعبي الخبرة والشباب ونتطلع إلى تحقيق أحد هدفين المنافسة على التأهل للعب في المجموعة الثانية أو الحفاظ على مركزنا في المجموعة الثالثة، وثقتنا عالية بلاعبي المنتخب.

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