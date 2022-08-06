«رايدرز» يغامر بالدراجات النارية من زنجبار إلى دبي

المصدر: دبي-علي الظاهري

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انطلق فريق «دبي رايدرز» في مغامرة جديدة بالدراجات النارية تحت شعار «الإمارات بلد السلام» من قارة أفريقيا وتحديداً من زنجبار، وستنقسم الرحلة إلى مرحلتين حيث ستستغرق الأولى نحو 10 أيام، بينما ستكون المرحلة الثانية في شهر سبتمبر المقبل والتي سيواصل فيها الفريق رحلته الطويلة إلى دبي.

وحظي الفريق قبل انطلاقته بحفاوة وترحيب من قبل الشعب التنزاني والمسؤولين، حيث شهد الانطلاقة سيماي محمد سعيد وزير السياحة والتراث بحكومة زنجبار، والذي قام بتبادل الهدايا التذكارية مع أعضاء فريق «دبي رايدرز» إلى جانب كتيبات ترويجية عن السياحة في الإمارات وعن دبي، وأشاد سيماي بجهود الفريق الكبيرة ورسالتهم السامية عبر الترويج لبلدهم متمنياً لهم التوفيق في هذه الرحلة.

ويضم فريق «رايدرز دبي» الذي تأسس قبل 10 سنوات، مجموعة من الشباب المواطنين الذين يقومون برحلات طويلة عبر الدراجات النارية إلى مختلف قارات ودول العالم بهدف المغامرة والترويج سياحياً وثقافياً بالإمارات ودبي، وتضم المجموعة الحالية 4 أعضاء من الفريق.

وانطلق خط سير الرحلة من مدينة زنجبار دار السلام في تنزانيا ثم إلى ليسوتو في جنوب أفريقيا ثم أروشا في شمال تنزانيا ليخوض الفريق مغامرة جديدة عبر الذهاب إلى قمة جبل كلمنجارو ثم العودة إلى اروشا من بعدها إلى موانزا ثاني أكبر مدن تنزانيا مروراً على دودوما عاصمة جمهورية تنزانيا ليعود الفريق مرة أخرى إلى دار السلام ثم يختتم المرحلة الأولى بوصوله إلى جزيرة زنجبار.

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