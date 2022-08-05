السعودية وقطر لنهائي خليجي شباب السلة

المصدر: دبي - البيان

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ضرب المنتخب السعودي موعداً مع شقيقه القطري في السادسة والنصف مساء السبت، في نهائي البطولة الخليجية لمنتخبات الشباب لكرة السلة (تحت 18 عاماً) المقامة حالياً على صالة نادي الوصل بدبي، عقب تخطيهما عقبة الدور نصف النهائي، بفوز «الأخضر» على نظيره الكويتي (70 - 50)، وتسجيل «العنابي» لانتصار مستحق على حامل اللقب المنتخب البحريني بفارق 37 نقطة وبنتيجة (85 - 48).

وسبق للمنتخبين السعودي والقطري أن التقيا الثلاثاء الماضي في الدور التمهيدي لحساب الجولة الثالثة، في مباراة نجح خلالها القطري في انتزاع الفوز بفارق 24 نقطة وبنتيجة (79- 55).

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