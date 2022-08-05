تايكواندو الملك.. أرقام قياسية وبطولات خارجية

المصدر: البيان

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حافظ تايكواندو نادي الشارقة على ألقابه في الموسم الماضي وفرض نفسه ملكاً للعبة، بعد أن تُوج بلقب بطولة الصداقة الإماراتية الكورية للمرة الخامسة على التوالي، ولقب بطولة كأس الاتحاد وبطولة الإمارات المفتوحة للرجال وأختتم الموسم بالظفر ببطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وجمع أكثر من 130 ميدالية ملونة في جميع البطولات المحلية.

وواصل النادي نجاحاته الخارجية وحصل على ميداليتين ذهبيتين في بطولة بلغاريا الدولية المصنفة G2، علاوة على حصول النادي على ذهبية بطولة كأس العرب للتايكواندو، محققاً 18 ميدالية متنوعة دولياً وهي إنجازات تضاف لسلسلة الإنجازات الخارجية التي ظل يحققها الفريق في كل مشاركاته الخارجية والتي تنضوي تحت مظلة الاتحاد الدولي وتصنف من أقوى البطولات.

ويغرد تايكواندو نادي الشارقة وحيداً في الصدارة ويسيطر على بساط اللعبة، وأصبح رقماً يصعب تجاوزه داخل الدولة وخارجها، بفضل الخامات التي يضمها الفريق والعناصر المواطنة والتي تعتبر من الأعمدة الأساسية لمنتخبات الدولة، بقيادة المايسترو عبدالله حاتم المدير الفني والطاقم المعاون.

ويعود التألق والتطور الكبير الذي يحققه تايكواندو الملك للمجهودات الكبيرة التي يبذلها النادي في سبيل الارتقاء بالفريق عاماً تلو الآخر، والخطط والاستراتيجيات التي تهدف لتطوير اللاعبين وإيصالهم مراحل متقدمة من الجاهزية الفنية للمنافسة بقوة على الألقاب سيما الخارجية والتي يستهدفها النادي في المستقبل علاوة على رفد منتخبات الدولة بأفضل اللاعبين لإعلاء راية الدولة ورفع علم الإمارات في المحافل الخارجية.

ويمثل الدور الذي يلعبه مجلس الشارقة الرياضي في دعم الألعاب الفردية، رأس الرمح في كل النجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية، من خلال الدعم اللامحدود الذي تجده الألعاب والمتابعة الدقيقة لكل التفاصيل مع إدارة الألعاب الفردية بالنادي، وكذلك الاهتمام والدعم الذي يقدمه مجلس الإدارة واهتمامه بكافة الألعاب.

وتواصل إدارة الألعاب الفردية بقلعة الملك عملها من أجل مواصلة النجاح والمحافظة على سلسلة التميز التي يسير عليها الفريق، ويأمل النادي أن يكون الموسم الجديد امتداداً للمواسم السابقة لإضافة مزيد من الإنجازات والنجاحات.

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