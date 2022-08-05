«الدراجات» يبدأ تحدي «ألعاب التضامن» بالمضمار اليوم

المصدر: قونية (تركيا)- أحمد جمال الدين

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وصل منتخب الإمارات الوطني للدراجات إلى مدينة قونية التركية استعداداً للمشاركة ضمن الوفد الإماراتي في غمار النسخة الخامسة من ألعاب التضامن الإسلامي خلال الفترة من 9 إلى 18 أغسطس الجاري بمشاركة 6000 رياضي من 56 دولة يتنافسون في24 رياضة من خلال 483 مسابقة رياضية تقام فعالياتها على13 موقعاً مختلفاً بحضور 2000 متطوع، وتشارك فيها الإمارات بـ9 رياضات مختلفة.

ويفتتح الدراجات مشاركتنا في الدورة اليوم قبل انطلاقها رسمياً في الـ9 من أغسطس، حيث يعد الظهور الأول للعبة في دورات التضامن الإسلامي منذ انطلاقها للمرة الأولى عام 2005؛ ويسعى خلالها منتخبنا الوطني لتحقيق إنجاز جديد لرياضة الإمارات في مستهل المشاركة بالدورة.

ويضم منتخبنا الوطني للدراجات 9 دراجين من بينهم 6 من الرجال وهم يوسف ميرزا وأحمد المنصوري وجابر المنصوري، وخالد المعيوف وسيف الكعبي، ووليد النقبي، بينما تضم بعثة منتخبنا للسيدات كلاً من صفية الصايغ وشيخة عيسى، وزهرة حسين.

ويخوض المنتخب مسابقات اليوم الأول للمضمار عن طريق كل من أحمد المنصوري ويوسف ميرزا في سباق السكراتش فئة الرجال، فيما تشارك شيخة عيسى وزهرة حسين في سباق السكراتش لفئة السيدات.

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وتتضمن الألعاب التسع التي ستشارك فيها الإمارات بالدورة الرماية، والقوس والسهم، والقوس والسهم لأصحاب الهمم، والكاراتيه، والجودو، والتايكواندو، والمبارزة، ورفع الأثقال، والسباحة، والدراجات.

قالت سناء المرداسي مدرب منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية للسيدات: إن الثلاثي صفية الصايغ وزهرة حسين وشيخة عيسى في قلب المنافسة، وإنهن غير بعيدات عن المراكز المتقدمة بالمسابقات المختلفة، مشيرة إلى أن هناك العديد من المنتخبات المشاركة التي تضع الإمارات في الحسبان، نظراً لما تمتلكه من عناصر واعدة وموهوبة في رياضة الدراجات، وأضافت: «لدينا مواجهات صعبة مع المنتخبات المشاركة ومنها المنتخب المصري والمغربي وغيرهما، ونتمنى التوفيق في جميع السباقات التي لن تكون سهلة ومنها سباق المضمار الذي يضم 4 سباقات منها الأمنيوم ويتكون من 6 سباقات بمفرده، ولكن في النهاية نثق دائماً في قدرات اللاعبات لاسيما في حال وجود عناصر خبرة مثل يوسف ميرزا وجميع الدراجين الذين يمنحون المنتخب دفعة كبيرة نحو تحقيق الإنجازات وحصد الميداليات».

جاهزية

أكد عبدالله سويدان المدير الفني لمنتخبنا الوطني للدراجات، جاهزية الدراجين المشاركين في الدورة، بعد خوض العديد من المحطات القوية سواءً على مستوى المشاركات أو التجمعات والمعسكرات، مشيراً إلى معسكر المنتخب في إيطاليا، حيث تم التدريب في أجواء وظروف مشابهة لمدينة قونية.

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