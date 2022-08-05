كأس فاطمة بنت مبارك الخليجية للكرة الطائرة 26 الجاري

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية عن إطلاق النسخة الافتتاحية من كأس فاطمة بنت مبارك الخليجية للكرة الطائرة للسيدات 2022، والتي تقام بأبوظبي من 26 إلى 31 أغسطس الجاري، في «جوجيتسو أرينا» بمدينة زايد الرياضية.

وتقام فعاليات هذه النسخة بالتزامن مع الاحتفالات بيوم المرأة الإماراتية، وبمشاركة 72 لاعبة يمثلن 6 فرق وهي (فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية وفريق نادي الوصل وفريق نادي سيدات الشارقة) من الإمارات وفرق نادي «نورة» من السعودية ونادي «سلوى الصباح» من الكويت ونادي «البحرين» من البحرين.

وتتوزع الفرق على مجموعتين، ويقام الدور الأول من 26 إلى 28 أغسطس، وينطلق الدور نصف النهائي في 30 أغسطس، ثم تقام مباراتا تحديد المراكز الأربعة الأولى في اليوم التالي.

وكشفت الأكاديمية التفاصيل الخاصة بهذا الحدث خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور طلال مصطفى الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي بمجلس أبوظبي الرياضي، وأمل العفيفي عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وعوض المنصوري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة الإماراتي، وفاطمة العامري ممثلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وعدد من ممثلي الوسائل الإعلامية وشركاء الحدث.

إضافة مميزة

وقال طلال مصطفى الهاشمي: «تعد كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الخليجية للكرة الطائرة للسيدات، إضافة مميزة للجدول الحافل بالأحداث الرياضية التي تستضيفها أبوظبي على مدار العام».

وأشار إلى أن البطولة الجديدة تجمع نخبة من اللاعبات المميزات من دول مختلفة من مجلس التعاون الخليجي، لتوفر منصة قيمة للسيدات للمشاركة والتفاعل واكتساب المزيد من الخبرات واستعراض قدراتهن الرياضية، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تقدمها أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ودورها الكبير للارتقاء بالرياضة النسائية.

وقال عوض المنصوري: «يسعدنا أن يكون لنا دور في إطلاق النسخة الأولى من البطولة، ونأمل أن تكون ناجحة لجميع الفرق واللاعبات المشاركات. نحن في الاتحاد متأهبون على الدوام لتقديم الدعم لأكاديمية فاطمة بنت مبارك وأي مؤسسة رياضية أخرى لإقامة بطولات الكرة الطائرة. التعاون سيكون وثيقاً بيننا وبين الأكاديمية لضمان نجاح تنظيم البطولة».

لحظة مهمة

وقالت أمل العفيفي: «يشكل إطلاق النسخة الافتتاحية من البطولة لحظة مهمة في تاريخ الأكاديمية، لنواصل رحلتنا في خلق فرص رائدة تُعزز مشاركة السيدات، وتُبرز دورهن في المحافل الرياضية.. تشهد الكرة الطائرة تطوراً وشعبيةً متزايدة، ويسعدنا تقديم هذه البطولة المهمة في أبوظبي لنستعرض أفضل المواهب على مستوى المنطقة».

وأشارت إلى أن موعد البطولة يتزامن مع مناسبة غالية، وهو يوم المرأة الإماراتية، ما يوفر فرصة مثالية للاحتفاء بالسيدات، ودورهن الرائد في مجتمعنا، مؤكدة أن الحدث سيساهم في استقطاب المزيد من المواهب المحلية من الأجيال القادمة، كما سيساهم في تشجيع السيدات على المشاركة في الفعاليات والمناسبات الرياضية، لإبراز دورهن الرائد والفعال في الحياة.

وتحظى البطولة برعاية مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الإمارات للكرة الطائرة وشركة الرؤية الدولية للاستثمار وقناة أبوظبي الرياضية ومواصلات الإمارات ومستشفى برجيل.

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