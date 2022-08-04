نصف نهائي خليجي السلة للشباب اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تقام اليوم مباراتا الدور نصف النهائي للبطولة الخليجية لمنتخبات كرة السلة للشباب تحت 18 سنة بصالة نادي الوصل في دبي، تجمع الأولى في الرابعة مساءً منتخبي قطر والبحرين، تليها في السادسة والربع مساءً مباراة السعودية والكويت، في مباراتين ستحدد نتائجهما طرفا المباراة النهائية التي تقام مساء السبت.

ونجحت منتخبات قطر والسعودية والكويت والبحرين، في حجز مقاعدها للدور نصف النهائي، باحتلالها المراكز الأربعة الأولى للدور التمهيدي وعرف منتخب قطر انتزاع صدارته بالعلامة الكاملة برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة عن منتخب السعودية الوصيف، ونقطتين عن المنتخب الكويتي صاحب المركز الثالث، فيما اكتفى المنتخب البحريني بالمركز الرابع برصيد سبع نقاط.

وقضى نظام البطولة بأن تتحدد مواجهتا الدور نصف نهائي، بناءً على نتائج المنتخبات في ختام الدور التمهيدي، بحيث تجمع أولى مباريات المربع الذهبي متصدر التمهيدي (منتخب قطر) مع صاحب المركز الرابع (منتخب البحرين)، على أن يلتقي في ثاني مواجهات نصف النهائي المنتخبان اللذان حلا بالمركزين الثاني (السعودية) والثالث (الكويت).

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