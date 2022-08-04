عقوبة مشددة في انتظارها.. المخدرات تهدد مستقبل نجمة السلة الأمريكية

المصدر: وكالات

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طلب الادعاء الروسي، اليوم الخميس، بسجن نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينر.

وبحسب مراسلة وكالة "فرانس برس" التي حضرت الجلسة في محكمة خيمكي قرب موسكو، فإن الادعاء الروسي طالب بسجن غرينر لمدة تسع سنوات ونصف بتهمة تهريب المخدرات، وهذه هي العقوبة القصوى لهذا النوع من الجرائم، والمحددة بالسجن 10 سنوات.

وقال المدّعي العام نيكولاي فلاسينكو: "أطلب من المحكمة إدانة غرينر والحكم عليها بالسجن تسع سنوات وستّة أشهر، وتغريمها مليون روبل (16590 دولاراً)".

وقالت غرينر لقضاة المحكمة: "لقد ارتكبت خطأ بدون قصد، وآمل ألا ينهي حكمكم حياتي هنا".

واعتقلت غراينر التي تعتبر من أفضل لاعبات كرة السلة في العالم صاحبة الـ 31 عامًا، في فبراير الماضي وبحوزتها عبوات خاصة بالسجائر الإلكترونية معبأة بزيت القنب، حيث سافرت إلى موسكو للمشاركة في بطولة لكرة السلة، وأثناء عودتها طلب منها موظفو مطار شيريميتيفو فتح حقائبها، وعثروا بداخلها على زيت القنب، فتم اعتقالها ووجهت السلطات لها تهمة حيازة المخدرات.

واقرت غراينر بالذنب بينما زعمت أنها أتت بهذه المادة إلى روسيا عن غير قصد، ودحضت تهمة تهريب المخدرات في محاولة لتخفيف عقوبتها، لكن لدى ظهورها الأخير نفت التهمة، وشهدت بأنها لا تعرف أن العبوات في حقيبتها كانت تحتوي على زيت القنب، وقالت: "مازلت لا أفهم حتى يومنا هذا كيف انتهى بها الأمر في حقائبي"، فيما أكد المدعي العام أنها حاولت عن قصد إخفاء هذا السائل عن ضباط الجمارك في المطار.

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