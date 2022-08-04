الصينيون يغدقون على البطلة الأولمبية الروسية آنا شيرباكوفا بـ 230 كغ من الهدايا

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أرسل نادي المعجبين بالمتزلجة على الجليد الروسية آنا شيرباكوفا الحائزة على الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية ببكين مجموعة ضخمة من الهدايا للرياضية البالغة 17 عاما.

وأرسل نادي المعجبين في الصين ما يصل وزنه إلى 230 كغ من الهدايا المتنوعة على دفعتين، من بكين إلى روسيا.

إذ بلغ وزن الدفعة الأولى من الهدايا 160 كغ، لتتبعها دفعة أخرى بوزن 70 كغ، بحسب "روسيا اليوم".

ولم يكشف النادي عن محتويات الحمولة، واصفا إياها بالمفاجأة، لكن جرت العادة أن يحتفي معجبو المتزلجة بإرسال دمى الأطفال لها.

وتتمتع المتزلجة الفنية شيرباكوفا بشعبية كبيرة سواء في روسيا أو الصين خاصة بعد تألقها في أولمبياد بكين.

كما أن شيرباكوفا أحرزت الميدالية الذهبية في بطولة العالم العام الماضي، وتحصلت على ميداليتين فضيتين في بطولة أوروبا.

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