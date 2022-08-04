1000 لاعب من 54 دولة في «أبوظبي للشطرنج»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، تنطلق منافسات مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج في نسخته الـ28 في الفترة من 16 إلى 26 أغسطس الجاري. ويشارك في البطولة التي يشرف عليها مجلس أبوظبي الرياضي، وينظمها نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، بفندق راديسون بلو أبوظبي (الكورنيش)، بمجموع جوائز 300 ألف درهم، 1000 لاعب ولاعبة من 54 دولة.

وأعلنت اللجنة المنظمة برئاسة حسين عبدالله الخوري تفاصيل النسخة في مؤتمر صحافي أمس بمقر مجلس أبوظبي الرياضي.

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