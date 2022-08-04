«الإمارات للدراجات» يفوز بالمرحلة الرابعة في جولة بولندا

المصدر: وارسو - وام

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أحرز الألماني باسكال أكرمان من فريق «الإمارات» للدراجات الهوائية المركز الأول في المرحلة الرابعة من جولة بولندا والتي أقيمت على مسار بطول 179.4 كم من ليسكو إلى سانوك ليضيف نجاحاً جديداً إلى سجل إنجازات الفريق في سباقات العام الحالي.

وكان سيباستيان مولانو قدم دعمه لزميله أكرمان مع وصولهما إلى مسافة التسلق النهائية، وتمكنا معاً من صد هجمات منافسهما زدينيك شتيبار (كويك ستيب ألفا فينيل) في آخر 150 متراً من السباق.

وقال أكرمان: «فوز رائع، خصوصاً أنه يأتي بعد الإصابة التي تعرضت لها. تمكنت أخيراً من استعادة قوتي ولياقتي، وهو أمر مهم جداً، لاسيما قبل المراحل المقبلة من السباق. كانت المرحلة شيقة جداً، وتضمنت العديد من مسافات التسلق، لكنها لم تكن شديدة الانحدار، ما جعلها مثالية. أشكر زميلي مولانو الذي قدم دعماً قوياً لي طوال السباق، وإلى فريق الإمارات بأكمله على ثقته بي ودعمه لي».

وبهذا، حقق أكرمان فوزه الخامس في مراحل جولة بولندا، وفوزه الثاني في موسم 2022 بعد فوزه بالمركز الأول في سباق بريدينه كوكسيده في بلجيكا. وتمكن زميله دييجو أوليسي من الصعود للمركز الرابع في التصنيف العام الذي يتصدره منافسه سيرجيو هيجويتا (بورا - هانزجروي).

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