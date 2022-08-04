حميد بن عمار يكرم المشاركين في «خليجية كواترو»

المصدر: عجمان - البيان

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كرم الشيخ حميد بن عمار النعيمي بحضور الشيخ محمد بن عمار النعيمي المشاركين في بطولة كواترو للأكاديميات الخليجية في عجمان لكرة القدم فئة تحت 14 سنة مواليد 2008 و2009، وفئة تحت 12 سنة مواليد 2010 و2011.

وتوج فريق سبورت فور أوول بطلاً للنسخة الخامسة من البطولة فئة تحت 12 سنة بعد فوزه في اليوم الختامي على أكاديمية طموح أوليه البحريني بركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي، في حين حصد فريق أكاديمية سمارت الكروية العماني المركز الثالث في البطولة بعد فوزه 2-0 على مواطنه أكاديمية الطريف الذي حل في المركز الرابع.

حضر التكريم عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية في اللجنة الأولمبية الوطنية، والحارس المونديالي محسن مصبح وسعود الجسمي من دائرة التنمية السياحية راعي البطولة، وعادل الهاشمي رئيس مجلس إدارة مجموعة لافيش للعطور راعي البطولة.

وفي فئة تحت 14 سنة مواليد 2008 و2009 حافظ فريق أكاديمية طموح أوليه البحريني على لقبه بطلاً لخليجية كواترو بعد فوزه على فريق أكاديمية سمارت الكروية العماني 4-3، في حين حل في المركز الثالث فريق أكاديمية القصيم السعودي بعد فوزه 6 - 0 على فريق الأكاديمية الأرجنتينية الذي حل في المركز الرابع.

وتم تتويج الفريق الفائز باللقب من كل فئة بدرع البطولة الذهبية والميداليات الذهبية، بينما حصل الثاني على الدرع الفضية والميداليات الفضية في حين نال الثالث من كل فئة درع البطولة البرونزية والميداليات البرونزية.

وفي فئة الجوائز الفردية فئة 12 سنة تم اختيار بنيامين أفغان أفضل لاعب في البطولة، ونال اللاعب نفسه جائزة هداف البطولة برصيد 5 أهداف، وفاز محمود خالد من سبورت فور أوول بجائزة أفضل حارس، وخالد وليد من أوليه أفضل لاعب جماهيري، ونمينجا برازيد من أوليه أفضل مدافع، كما حصل فريق أكاديمية سفنتين فور على جائزة الفريق المثالي.

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وهيمن طموح أوليه على الجوائز الفردية فئة 14 سنة.

وتوجه عبد العزيز عبدالله المدير العام لمركز كواترو الرياضي ومدير البطولة بالشكر لجميع الرعاة على جهودهم التي ساهمت في نجاح الحدث، وأعرب عن سعادته بنجاح التظاهرة الرياضية الخليجية ، مؤكداً تحقيق البطولة لجميع أهدافها الرياضية والتطويرية والاجتماعية.

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