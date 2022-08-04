بطولة اللياقة البدنية في دبي السبت

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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ينظم اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية النسخة الثانية من بطولة اللياقة البدنية بعد غدٍ، في الصالة الرياضية لنادي سيفين في دبي، ويشرف على البطولة أحمد بن ظبوي الفلاسي عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة اللياقة البدنية، وتقام برعاية وتنظيم شركة القدرة الرياضية وشركة نيوترنت ونادي سيفين.

وقال أحمد بن ظبوي: إن النسخة الجديدة ستحظى بمشاركة أكبر من اللاعبين المواطنين، ونتطلع إلى استكشاف مواهب رياضية جديدة لضمها للمنتخب الوطني، وتوجه بن ظبوي إلى الرياضيين المهتمين برياضة اللياقة البدنية إلى المشاركة في البطولة واستثمار فرصة الانضمام للمنتخب الوطني مستقبلاً.

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