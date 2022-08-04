«سيدات الرجبي» يطارد اللقب الآسيوي في إندونيسيا

المصدر: دبي - العوضي النمر

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تغادر البلاد فجر اليوم بعثة منتخب الإمارات لسيدات الرجبي متوجهة إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا للمشاركة في بطولة آسيا لسباعيات الرجبي التي تنطلق بعد غدٍ بمشاركة 7 منتخبات هي الإمارات وإندونيسيا والهند وسنغافورة وغوام ومنغوليا ونيال وتستمر حتى الثامن من أغسطس الجاري.

ويترأس البعثة محمد سلطان الزعابي الأمين العام للاتحاد وتضم فوزية فريدون عضو مجلس الإدارة مشرفة المنتخب والكينية فيلادلفيا أولاندو مدربة المنتخب ويوسف شاكر المدرب المساعد وأعضاء الجهازين الفني والإداري وعدد 13 لاعبة.

بطولة قوية

وقال محمد سلطان الزعابي الأمين العام إن البطولة من البطولات القوية التي ينظمها الاتحاد الآسيوي، وتضم منتخبات لها باع كبيرة في اللعبة مثل منتخب إندونيسيا المستضيف وثالث بطولة العام الماضي، ومنتخب الهند الذي يضم عناصر شابة متميزة، ولذلك سيكون التنافس قوياً بين المنتخبات المشاركة، ويطمح منتخبنا في المنافسة على كأس البطولة، بعد أن تم إعداد الفريق بشكل جيد خلال الفترة الماضية.

خبرة جيدة

فيما قالت فوزية فريدون إن منتخب سيدات الإمارات يملك خبرة جيدة في التعامل مع مثل تلك البطولات بعد أن سبق وحقق الفوز بالميدالية الذهبية في بطولة كأس آسيا تحت 20 سنة، والتي أقيمت في طشقند ولقب بطولة غرب آسيا لسباعيات الرجبي، وبرونزية البطولة العربية الثانية، والتي أقيمت في تونس أخيراً، ولذلك نحن نعول كثيراً على المنتخب في المنافسة على المركز الأول.

وأضافت فوزية فريدون أن المدربة الكينية فيلادلفيا أولاندو صاحبة الخبرات العالمية والسيرة الذاتية القوية بحكم مشاركتها كلاعبة في دورة الألعاب الأولمبية مرتين في ريو 2016 وطوكيو 2020 إلى جانب حصولها على العديد من الميداليات الدولية والقارية، تقود المنتخب بعزيمة قوية من أجل المنافسة على اللقب، وقامت بجهد فني كبير خلال الفترة الماضية لتجهيز اللاعبات بشكل جيد، سعياً للظهور المتميز.

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