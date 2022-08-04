سفير الإمارات بالأردن يستقبل فريق شباب الأهلي لتنس الطاولة

المصدر: عمان - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل أحمد علي البلوشي سفير الدولة بالمملكة الأردنية الهاشمية، بوفد فريق شباب الأهلي لتنس الطاولة والمشارك في بطولة غرب آسيا للأندية، وتمنى أحمد البلوشي للبعثة التوفيق والنجاح في البطولة، وبدوره قام خالد درويش رئيس البعثة بتسليم السفير درعاً تذكارية من النادي.

وتأهل فريق شباب الأهلي لتنس الطاولة إلى دور الثمانية للبطولة وفي انتظار إجراء القرعة لتحديد الفريق الذي سيواجهه، وتفوق شباب الأهلي على فريق الأرثوذوكسي الأردني بنتيجة (3 - 2)، بينما خسر مباراته الأولى أمام الأهلي السعودي (3 - 2)، وفي مباراته الثالثة فاز على فريق الأهلي اليمني بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز