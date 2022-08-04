«الجودو» يفتتح مشوار بطولة آسيا اليوم

المصدر: نور سلطان - البيان

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يفتتح لاعب منتخبنا الوطني للجودو جورام شغيلي مشوار منتخبنا في بطولة آسيا للمنتخبات والفردي لأبطال النخبة التي تنطلق مبارياتها اليوم في مدينة نور سلطان في كازاخستان، والتي تستمر منافساتها حتى السابع من أغسطس الحالي بمشاركة 178 لاعباً ولاعبة من 19 دولة، تتقدمها 5 منتخبات عربية ممثلة في منتخب الإمارات وقطر، والكويت، ولبنان، واليمن وسيلعب لاعبنا شغيلي مع اللاعب يونغ مونغ (تايبيه) في منافسات الوزن الخفيف تحت 66 كجم على ضوء قرعة البطولة التي جرت ظهر أمس بفندق راديسون بمدينة نور سلطان الكازاخستانية بحضور الجهاز الفني لمنتخبنا للجودو.

ووضعت القرعة لاعبنا سعيد النقبي مع بطل كازاخستان ترودوبيف في وزن تحت 73 كجم، أما لاعبنا باشو نوجزاري فسيقابل الصيني بايندي في وزن تحت 81 كجم، ويلعب لاعبنا جريجوريان أرام مع الكوري هان جيوب في وزن تحت 90 كجم وفي وزن تحت 100 كجم يلعب زافر كوسوف مع الصيني زانج، فيما يلتقي لاعبنا ماجو ماروف اللاعب الكوري يونج جيج في منافسات وزن فوق 100 كجم بجانب الوزن المفتوح في ختام أيام البطولة.

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