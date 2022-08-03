إدراج شخصيات راحلة في قائمة الشرف للاتحاد العالمي للتايكوندو

المصدر: يونهاب

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تم إدراج المؤسس الرئيسي الراحل للاتحاد العالمي للتايكوندو "كيم يونغ أون"، والرئيس السابق الراحل للجنة الأولمبية الدولية (IOC) "خوان أنطونيو سامارانش"، وغيرهما في قائمة الشرف من قبل الاتحاد العالمي للتايكوندو، تقديرا للمساهمة في نشر رياضة التايكوندو حول العالم.

وأقام الاتحاد مراسم الاحتفال بتسجيل أسمائهم في قائمة الشرف بعد عقد مؤتمر للاتحاد حضوريا في العاصمة البلغارية صوفيا في يوم 1 من أغسطس، بمشاركة وفود الدول الأعضاء.

حضر هذا المؤتمر نحو 200 شخص من 90 دولة، وذلك بعد عقد المؤتمرات السابقة عن بعد وعبر الإنترنت خلال السنوات الثلاث الماضية، بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي اجتاح العالم بأسره.

وجاءت مراسم تسجيل الأسماء في قائمة الشرف للاتحاد لتخليد ذكرى أبرز الأبطال الذين ساهموا في ترسيخ مكانة التايكوندو.

وتنقسم قائمة الشرف إلى ثلاثة أجزاء، وهي: قسم الرياضيين الذي يتم فيه تسجيل الرياضيين المتميزين؛ وقسم المديرين التنفيذيين السابقين والحاليين الذين قدموا مساهمات كبرى للارتقاء بمسابقات التايكوندو؛ وقسم المساهمات مدى الحياة.

من جهة أخرى، تم الكشف عن الشعار والرمز التذكاري لإحياء الذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد العالمي للتايكوندو في هذا المؤتمر.

وقد تأسس الاتحاد في يوم 28 من شهر مايو العام 1973، وسوف يحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيسه في العام 2023. ومن المتوقع أن يعقد المؤتمر المقبل وبطولة العالم للتايكواندو في أذربيجان بمناسبة هذه الذكرى.

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