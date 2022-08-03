السباحة الأسترالية إيما ماكيون أكثر الرياضيين تتويجاً في تاريخ ألعاب الكومنولث

المصدر: أ ف ب

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باتت نجمة السباحة الأسترالية إيما ماكيون أكثر اللاعبين تتويجاً في تاريخ ألعاب الكومنولث أمس الثلاثاء، عندما حصدت الميدالية التاسعة عشرة في مسيرتها.

ودخلت ماكيون التاريخ في نهائي سباق التتابع المختلط 4 مرات 100 متر في برمنغهام، السباق الأخير في مركز ساندويل للألعاب المائية، عندما حصدت أستراليا الميدالية الذهبية.

وبات في حوزة السبّاحة البالغة 28 عاماً، ما مجموعه 13 ميدالية ذهبية، خمس ميداليات برونزية، وميدالية فضية واحدة على مدى ثلاث مشاركات في ألعاب الكومنولث.

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