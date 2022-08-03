استقبال بالورود لبعثة الطاولة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبلت بعثة منتخبنا الوطني لكرة الطاولة بالورود في مطار دبي في الساعات الأولى من صباح أمس، عائدة من مشاركتها في بطولة غرب آسيا للناشئين في الأردن، برئاسة حسن الزرعوني الأمين العام للاتحاد، وذلك بعد حصولها على 4 ميداليات فضية، و3 ميداليات برونزية. وكان في استقبال البعثة كل من أحمد البحر عضو مجلس الإدارة، الأمين العام المساعد، مدير المنتخبات الوطنية، وعبدالرحمن المنهالي عضو مجلس إدارة الاتحاد، المدير المالي.

وحصل على ميداليات منتخبنا كل من اللاعبين علي ويوسف الحواي، فضيتي فردي تحت 13 و11 سنة، وعبدالله الحواي ومنصور عبدالله، فضية زوجي تحت 15 سنة، ومحمد وراشد سعيد، برونزية زوجي تحت 11 سنة، وفضية لمنتخبنا فرق تحت 13 سنة، وبرونزيتين تحت 11 و15 سنة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز