منتخب الجودو يترقب قرعة بطولة آسيا اليوم في كازاخستان

المصدر: نور سلطان - البيان

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تجرى بعد ظهر اليوم بفندق رايدسون بمدينة نور سلطان في كازاخستان قرعة بطولة آسيا للمنتخبات والفردي لأبطال النخبة المقامة هناك بداية من غدٍ وحتى السبت المقبل بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من 19 دولة، والتي تتقدمها 5 منتخبات عربية آسيوية تتمثل في منتخبات الإمارات، قطر، الكويت، لبنان، واليمن، ويعقب حفل القرعة اجتماع حكام البطولة والاجتماع الفني العام، وفي الخامسة مساءً تبدأ إجراءات الميزان للفئات الخفيفة من الجنسين التي تخوض منافسات اليوم الأول التي تبدأ في العاشرة من صباح يوم غدٍ بصالة قصر الفنون.

6 لاعبين

ويرأس بعثة منتخبنا الوطني للجودو ناصر التميمي أمين السر العام للاتحاد أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، وتضم كلاً من المدرب فيكتور سيكتروف، بجانب 6 لاعبين وهم: جورام شغيلي الذي يشارك في وزن الخفيف تحت 66 كجم، وسعيد النقبي في وزن تحت 73 كجم، باشو نوغزاري في وزن تحت 81 كجم، وجريجوريان أرام في وزن تحت 90 كجم وزافر كوسوف في وزن فوق 100 كجم، وماجو ماروف في وزن فوق 100 كغم بجانب الوزن المفتوح.

واطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو عقب وصول البعثة من جورجيا على سلامتهم ومدى استعدادهم لخوض منافسات التحدي الآسيوي بهدف ترك بصمة مضيئة عقب النتائج الدولية التي تحققت أخيراً في نطاق الاستعدادات للمشاركة في الدورة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي في تركيا من 9 إلى 18 أغسطس الحالي ثم بطولة العالم للجودو التي تقام في طشقند عاصمة أوزبكستان خلال الفترة من 2 إلى 12 أكتوبر المقبل، قبل استضافة بطولة أبوظبي غراند سلام الكبرى للجود وفي 21 إلى 23 أكتوبر المقبل.

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