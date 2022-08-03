«سيدات الشطرنج» يتألقن في أولمبياد تشيناي

المصدر: تشيناي - البيان

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واصلت بعثة منتخبنا الوطني للرجال والسيدات النتائج المتميزة في الأولمبياد العالمي للشطرنج رقم 44، والذي يقام حالياً بمدينة تشيناي الهندية ويستمر حتى 10 أغسطس الجاري، حيث خاض لاعبونا 4 جولات حتى الآن، وكانت نتائج منتخب السيدات الأبرز، حيث تقدم للمركز الثاني في مجموعته، فيما تنتظر إدارة البعثة تحقيق نتائج جيدة على مستوى الرجال في الجولات المقبلة.

وأكدت خلود الزرعوني رئيسة البعثة أن النتائج حتى الآن مرضية على مستوى السيدات والرجال ونطمح في نتائج أفضل في الجولات المقبلة، ورغم خسارة منتخب السيدات أمام أذربيجان القوي في الجولة الأولى إلا أن المنتخب استعاد النتائج الجيدة في الجولة الثانية بالفوز على قبرص 4 - 0، ثم التعادل في الجولة الثالثة مع منتخب مصر في مباراة قوية وقمة عربية في الأولمبياد، ثم الفوز في الجولة الرابعة على موزمبيق 4 - 0.

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