فريق رجال الشارقة يدشن فترة الإعداد لموسم اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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دشن فريق رجال كرة اليد بنادي الشارقة فترة الإعداد للموسم الرياضي 2022-2023 تحت قيادة مدربه الجزائري، سفيان حيواني، مساء اليوم الثلاثاء، والتي تشمل التدريب على فترتين صباحية ومسائية على صالة «الملك الشرقاوي»، وسط استقرار فني وإداري ولاعبين مواطنين ومحترفين.

ويطمح رجال الشارقة الذين حققوا العلامة الكاملة بالاستحواذ على جميع بطولات الموسم الماضي، «سوبر هاتريك»، (الدوري والسوبر وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة)، إلى مواصلة الإنجازات وسيطرتهم على اللعبة في السنوات الأخيرة، من خلال خوض فترة إعداد قوية بالحفاظ على الاستقرار وكامل نجوم الفريق، خاصة وأن روزنامة الموسم المقبل 2022-2023 المزدحمة، سوف تشهد إقامة سبع بطولات لفئة الرجال، بعد استحداث بطولة «كأس النخبة».

7 بطولات

ويذكر أن منافسات الموسم الجديد ستنطلق 16سبتمبر المقبل ببطولة كأس الإمارات، ثم مباراة السوبر الإماراتي والدوري العام ومباراة السوبر الإماراتي البحريني، وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وبطولة كأس النخبة، في ختام الموسم بمشاركة الفرق الأربعة المتوجة بألقاب بطولات كأس الإمارات والدوري، وكأس نائب رئيس الدولة، وكأس رئيس الدولة، لتحديد بطل النسخة الأولى للبطولة المستحدثة.

استقرار وثقة

وأوضح جاسم محمد مشرف كرة اليد بأن تجديد الثقة للأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين المحترفين بصفوف الفريق الأول لكرة اليد قد تم مبكراً للقيام بمسؤولياتهم، حيث تم تجديد الثقة بالجهاز الفني للفريق بقيادة الجزائري سفيان حيواني ومساعده جمعة العشر والإداري جابر الأميري وعادل مرابط للعلاج الطبيعي، واللاعبين المحترفين التونسي مصباح الصانعي بفئة المحترفين والجزائري زهير نايم بفئة المقيمين والمغربي محمود فائز بفئة مواليد الدولة.

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