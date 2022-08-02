40 ميدالية لشرطة أبوظبي في «الألعاب العالمية»

المصدر: (روتردام - البيان)

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حصدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي 40 ميدالية في ختام دورة الألعاب العالمية للشرطة والإطفاء بمدينة روتردام الهولندية.

وأوضح العقيد عصام عبدالله آل علي مدير مركز التربية الرياضية الشرطية، أن الميداليات الـ40 شملت 24 ذهبية و12 فضية و4 برونزية، لافتاً إلى أن المنتخب تميز بتصدره أفضل 10 قيادات شرطية على مستوى العالم في تنافسه بصورة مشرفة مع 10 آلاف لاعب من 532 قيادة شرطية يمثلون 70 دولة شاركت بأفضل فرقها.

وهنأ الفريق على تحقيقه إنجازاً متميزاً في منافساته مع فرق عالمية من خلال تنافسه الرياضي وحضوره القوي في هذه البطولة التي شهدت مشاركة واسعة مع الفرق الرياضية الشرطية العريقة.

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