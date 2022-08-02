الكثيري يتألق في «أبوظبي للجوجيتسو» بالبرازيل

المصدر: (ريو دي جانيرو - وام)

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توج البطل الإماراتي زايد الكثيري بالميدالية الفضية لفئة وزن الريشة (56 كجم) للحزام الأسود للمحترفين ضمن فعاليات بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو في جولتها الحالية بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وجاء تتويج الكثيري بالميدالية الفضية بعد منافسات قوية في نزالات اليوم الثالث من هذه الجولة للبطولة، التي شهدت نزالات فئة الحزام الأسود للمحترفين وفئة الحزام الأسود/‏البني للمحترفات.

وأقيمت المنافسات أمام مدرجات اكتظت بالجماهير وسط متابعة هائلة لمنافسات أقوى الفئات في «كاريوكا آرينا» بمدينة ريو دي جانيرو.

وفي وزن خفيف الريشة (-56 كجم)، فاز البرازيلي يوري هندريكس بالميدالية الذهبية بعد الفوز بصعوبة على البطل زايد الكثيري في النزال الأخير لتنتهي المباراة بفوز الكثيري بالفضية .

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