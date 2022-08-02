«شباب الملاكمة» يبدأ اليوم مشوار البطولة العربية

المصدر: (القاهرة - وام)

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يدشن منتخبنا الوطني للشباب للملاكمة اليوم مشاركته في البطولة العربية للعبة بالقاهرة وتستمر حتى 7 أغسطس الجاري.

وكانت بعثة منتخبنا الوطني وصلت القاهرة أول من أمس إلى القاهرة، وتضم 4 لاعبين هم جاسم النقبي ومحمد الحفيتي وحميد المرشدي ومحمد الزحمي، بالإضافة لمشاركة الحكم الإماراتي خلفان آل علي ضمن الأطقم التحكيمية بالبطولة.

ويترأس البعثة إبراهيم الزعابي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للملاكمة، وتضم البعثة أيضاً المدير الفني محمد الشبلي، والمدرب علي العشري.

ويقام على هامش البطولة اجتماع الاتحاد العربي للعبة، حيث يشارك فيه من الإمارات محمد بو خاطر نائب رئيس اتحاد الإمارات للملاكمة - عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للعبة.

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