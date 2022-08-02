كروكر يحيي آماله في «الطريق إلى دبي»

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

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توج الأمريكي شون كروكر بلقب بطولة هيرو المفتوحة الإسكتلندية، وهو أول ألقابه في جولة دي بي وورلد، ليحيي آماله بالتأهل إلى البطولة الختامية للموسم التي ستقام في عقارات جميرا للغولف في دبي في شهر نوفمبر المقبل.

وانتظر اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً، نحو 5 سنوات منذ احترافه اللعبة عام 2017، وخوض 107 بطولات قبل أن ينجح بحصد اللقب الأول في مسيرته في جولة دي بي وورلد، ويحصد 460 نقطة جعلته يتقدم 94 خطوة ليصبح بالمركز 39 في التصنيف العالمي الأسبوعي الصادر أول من أمس لجولة دي بي وورلد التي تقام برعاية موانئ دبي العالمية. .

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