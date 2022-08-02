7 ميداليات ملونة للطاولة في «غرب آسيا»

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

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اختتم منتخبنا الوطني للكرة الطاولة، مشاركته في بطولة غرب آسيا المقامة حالياً في ضيافة الاتحاد الأردني بمدينة الحسين للشباب، بإضافة ميداليتين فضيتين جديدتين، ليرتفع رصيده إلى 7 ميداليات ملونة. وحصل علي الحواي على الميدالية الفضية لفردي تحت 13 سنة، فيما فاز عبد الله الحواي ومنصور عبد الله، بفضية الزوجي تحت 15 سنة.

وسبق أن فاز يوسف الحواي بفضية فردي تحت 11 سنة، وفاز الثنائي محمد سعيد وراشد سعيد، في الزوجي تحت 11 سنة. كما فاز منتخبنا في مسابقات الفرق، بفضية تحت 13 سنة، وبرونزيتين في تحت 11 و15 سنة.

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