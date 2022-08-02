دراج فريق الإمارات الشاب يحرز أول ألقابه

المصدر: (بيلباو - البيان)

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أحرز خوان أيوسو من فريق الإمارات فوزه الأول في السباقات الاحترافية، حيث فاز بالمركز الأول في سباق حلبة جيتكسو في مدينة بلباو في إسبانيا، وذلك بفضل الأداء القوي الذي قدمه الإسباني الشاب بعد أن تمكن من الوصول إلى خط النهاية ضمن المجموعة المتقدمة المكونة من 4 دراجين، بمن فيهم أندريا بيكولو (درون هوبر-أندروني) الذي حل ثانياً، وفيلكو كيلدرمان (بورا-هانزغروي) الذي حل في المركز الثالث.

وقال أيوسو: «أنا سعيد جداً بهذا الفوز! أتوجه بالشكر إلى فريق الإمارات الذي دعمه لي وثقته بي».

كما تمكن جورج بينيت من فريق الإمارات من الانضمام إلى قائمة العشرة الأوائل، ليحتل المركز الثامن في السباق. وبذلك يكون فريق الإمارات قد سجل فوزه السادس والثلاثين لهذا الموسم.

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