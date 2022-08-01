استقبال وردي لبعثة «كاراتيه الإمارات»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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حظيت بعثة «كاراتيه الإمارات» باستقبال وردي كبير وحاشد لدى عودتها من العاصمة المصرية القاهرة مساء أمس الأحد عبر مطار دبي الدولي، تقديراً للفوز التاريخي الذي حصده أبناء وبنات الإمارات بتتويجهم بـ 6 ميداليات ملونة (3 ذهبيات و 3 برونزيات) في ختام مشاركة منتخبنا في البطولة العربية للمنتخبات في دورتها الثالثة عشرة، التي استضافتها العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة ثمانية منتخبات عربية مثلها نجوم اللعبة من البنين والبنات بوطننا العربي والعديد منهم لهم إنجازات وتصنيف على المستوى الدولي والعالمي في بعض الفئات.

الاستقبال والحفاوة

وتقدم كوكبة المستقبلين، راشد عبد المجيد آل علي الأمين العام للاتحاد نائب رئيس اتحادي العرب وآسيا، والخبير محمد عباس، والمهندس سليمان الهاجري رئيس لجنة الألعاب الفردية بنادي الشارقة، والدكتورة حصة بن حيدر رئيسة لجنة رياضة المرأة بالاتحاد، وهند الحوسني مديرة نادي الشارقة لرياضة المرأة، ومحمد فريدوني والعديد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وأولياء الأمور.

إنجاز

وصف راشد عبد المجيد آل علي النتيجة التي عادت بها «كاراتيه الإمارات» من البطولة العربية بالقاهرة، بالإنجاز الجديد الذي يضاف لإنجازات اتحاد الكاراتيه برئاسة اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي، لافتاً إلى أن الجيل الحالي للعبة بمقدوره تحقيق المزيد من الإنجازات لـ «كاراتيه الإمارات» في المشاركات القادمة، ووصف الإنجاز بالرائع والأول من نوعه من حيث الكم بعدد الميداليات والنوع من حيث الأول في الترتيب العام على المستوى الخليجي.

واعتبر هذا الإنجاز محطة مهمة للاستحقاقات والبطولات الأربع المقبلة على المستوى العربي والأسيوي والتضامن الإسلامي، ووجه في ختام حديثه التهنئة لجميع أفراد البعثة.

وكشف الدكتور عبد الله سيف البادي الأمين العام المساعد للاتحاد النقاب عن وجود برامج إعداد للمنتخبات الوطنية بإشراف مباشر من اللواء «م» ناصر الرزوقي، وبمتابعة من مجلس إدارة الاتحاد، وكل المعنيين عن شؤون اللعبة لا سيما المنتخبات الوطنية، مشدداً على أن الإعداد للبطولات والاستحقاقات القادمة يسير على قدم وساق، معرباً عن ثقته بمواصلة مشوار الانتصارات، ومثنياً على أداء اللاعبين الأبطال، وبجهود الجهازين الإداري والفني للمنتخب، إلى جانب تواجد وتحفيز أولياء الأمور لأبنائهم على ممارسة هذه الرياضة وصولاً لتحقيق الطموحات والآمال المنشودة.

الهاجري :تضافر الجهود

ومن جانبه، شدد المهندس سليمان الهاجري عضو إدارة نادي الشارقة على أن الإنجاز هو ثمرة التعاون المثمر بين جميع الأطراف، منها اتحاد اللعبة، والأندية، ومنوهاً إلى أن الاهتمام المتصاعد بألعاب الدفاع عن النفس، أثمر عن نتائج باهرة.

وفي ختام حديثه قدم التهنئة لقيادة الاتحاد ولنجوم منتخبنا من البنين والبنات أصحاب الإنجازات ومثمناً الجهود الكبيرة للجهازين الفني والإداري للمنتخب.

الإنجاز بعيون نجومه

وبدوره وجه البطل مروان المازمي الحاصل على ذهبية البطولة بمنافسات فردي «الكاتا» رجال الشكر والتقدير لرئيس الاتحاد وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة إلى جانب الدعم والاهتمام من نادي الشارقة الرياضي ومثمناً وباعتزاز الجهود الكبيرة والرعاية مع الاهتمام باللعبة ونجومها من الجنسين وكوادرها الفنية والإدارية والتحكيمية.

وأعرب عن سعادته بهذا الإنجاز الذي حققه وزملاؤه في المحفل العربي واعتبره الأول من نوعه وخاصة بتصدر الإمارات لدول الخليج، وتأكيد أحقيتنا بالميداليات الست التي حصدناها.

وبدموع الفرح وهي تعانق أمها خلال استقبالها أعربت البطلة حوراء العجمي الحاصلة على ذهبية منافسات فردي «كوميتيه» سيدات – 50، عن سعادتها بهذا الإنجاز الذي حققته بل انتزعته بقوة وبجدارة أمام نجمات اللعبة بوطننا العربي، واعتبرت الإنجاز محطة مهمة للاستحقاقات المقبلة بمواصلة الإعداد الجيد لها.

وباركت هند الحوسني مديرة نادي الشارقة لرياضة المرأة الإنجاز الذي حققه أبناء وبنات الإمارات والذي وصفته بالرائع والمميز والاستثنائي في هذا المحفل العربي الكبير، وثمنت باعتزاز الجهود الكبيرة التي بذلها نجوم ونجمات منتخبنا وانتزعوا الألقاب المنشودة بجهودهم وبعزيمة لا حدود لها تعزز وترسخ الولاء والانتماء لدولتنا الحبيبة وقيادتنا الرشيدة التي وفرت للجميع سبل النجاحات، ووجهت شكرها للشيخة جواهر القاسمي لدعمها واهتمامها بالرياضة والرياضيين، وخاصة بنات الإمارات واللواتي أكدن حضورهن القوي والمميز بساحات الرياضة.

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